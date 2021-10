Tre concerti del Maggio a Barberino del Mugello, Barberino Tavarnelle e Fucecchio

In concomitanza con il tour europeo del Maggio, il teatro ha messo in programma un altro breve ma importante tour dell’Orchestra del Maggio, con la direzione del maestro Federico Maria Sardelli, nell’ambito di tre località della Città metropolitana di Firenze: il 29 ottobre a 29 a Barberino del Mugello, il 2 novembre a Barberino Tavarnelle e il 3 novembre a Fucecchio.

I programmi diretti dal maestro Sardelli, titolatissimo ricercatore e interprete del repertorio settecentesco, nei tre appuntamenti offrono una proposta di musiche di compositori che hanno tra di loro una relativa vicinanza cronologica: di Antonio Vivaldi viene eseguita la Sinfonia avanti Il Bajazet, di Johann Anton Filtz la Sinfonia in sol minore op. 2 n. 2, di Wolfgang Amadeus Mozart la Sinfonia n. 11 in re maggiore KV 84/73q, di Antonio Vivaldi La Sinfonia avanti L'Olimpiade e ancora di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia n. 17 in sol maggiore KV 129.

Particolarmente curiosa e molto interessante, in quanto rara, risulta essere la proposta, assieme alle musiche dei notissimi Vivaldi e Mozart dei quali il maestro Sardelli è un grande e squisito esecutore, della sinfonia di Johan Anton Filtz. Nato nel 1733 e morto assai giovane a 26 anni con bizzarre teorie sulla causa della sua scomparsa, ha lasciato, nonostante la breve vita, 34 sinfonie e molti concerti soprattutto per flauto e violoncello ( molti dei quali andati, purtroppo, perduti). A lungo dimenticato solo recentemente è oggetto di una riscoperta e le sue composizioni iniziano seppur ancora raramente a essere proposte e il maestro Sardelli che ama portare alla ribalta del pubblico anche compositori meno noti, con l’orchestra del Maggio l’ha già proposta a Firenze nel dicembre del 2016.

Il 29 ottobre il primo concerto ha avuto luogo al Teatro Corsini di Barberino di Mugello.

Il 2 novembre 2021, alle ore 21, il concerto si terrà presso la Chiesa di Santa Lucia al Borghetto - Barberino Tavarnelle

(È consigliato prenotarsi tramite l’URP del Comune di Barberino Tavarnelle al numero 055.8052324/245.)

Il 3 novembre a Fucecchio, per l’ultima data, il concerto con l’Orchestra del Maggio e la direzione di Sardelli sarà eseguito presso la Chiesa La vergine alle ore 21.