Al Tuscany Hall di Firenze gli Stati generali dello sport toscano

Neanche il tempo di valutare tutti gli effetti positivi della Giornata Olimpica del Coni toscano edizione 2021 svoltasi sabato scorso al Centro tecnico di Coverciano, con riconoscimenti di premi e conferimenti per la stagione 2019, che c’è da pensare al prossimo importante appuntamento per lo sport toscano, annunciato dal delegato provinciale del Coni toscano, Fabio Giorgetti. “Il prossimo 27 novembre organizzeremo al Tuscany Hall di Firenze la prima edizione degli Stati generali dello sport toscano-ha annunciato proprio Fabio Giorgetti-. Abbiamo deciso di far sì che avvenga un incontro ad hoc fra le federazioni sportive, le società del nostro territorio ed i vertici delle istituzioni sportive. La volontà di incontrarci, raccontarci e capire quali sono le nostre esigenze reciproche”.

Un appuntamento, quello degli Stati generali dello sport toscano che si prevede già ricco di ospiti se è vero che parteciperanno, oltre al presidente del Coni regionale toscano, Simone Cardullo, e allo stesso Fabio Giorgetti, ci saranno il presidente del Coni nazionale, Giovanni Malago’ (quasi certamente in modalita’ remota), il presidente del Credito sportivo, Andrea Abodi, il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, che detiene le deleghe politiche dello sport regionale e l’ex ministro dello Sport, Luca Lotti.

Simone Cardullo ha poi parlato del grande legame fra il Coni toscano e quello nazionale, guidato da Giovanni Malago’:”Sono molto soddisfatti dei rapporti che abbiamo e fra l’altro mi dicevano che il presidente Malago’ ha avuto parole di apprezzamento per la struttura che è venuto a visitare, oltre che per l’organizzazione che abbiamo messo in campo come Coni provinciale Firenze e Coni Toscana per gli appuntamenti che ci hanno visti protagonisti insieme”.

Tornando agli Stati generali dello sport toscano, Fabio Giorgetti ha sottolineato:”Quella sarà un’occasione in cui tutte le società sportive della provincia potranno parlare ed interloquire con le istituzioni sportive e politiche per evidenziare i veri problemi che le societa’ sportive hanno: la finanziabilita’, le concessioni, le utenze. Il presidente Giani ha parlato di una base per modificare la legge regionale. In questo periodo ci sono state situazioni dove le societa’ sportive sono state penalizzate nella gestione degli impianti. Abbiamo bisogno di parlare di come possono essere gestiti gli impianti e di risorse che le società sportive devono avere a disposizione pere gestire tali impianti anche se il 90% degli impianti sportivi in Toscana sono di proprietà dei Comuni. Questo non vuol dire che non possano essere migliorati. O si stanziano piu’ risorse o le banche e la politica fanno in modo di tarare degli strumenti su misura per le società sportive”

