Bolsonaro a Pistoia, Rifondazione alla manifestazione: "Non è gradito"

Il 31 ottobre invitiamo tutte e tutti a partecipare alla manifestazione, organizzata dalla nostra federazione di Pistoia insieme ad altre realtà politiche e associative, per contestare la venuta nella città toscana del presidente brasiliano Bolsonaro martedì prossimo. Esserci e contestare la sua presenza è un atto di civiltà, per questo stiamo mobilitando tutto il partito a livello toscano affinché la partecipazione sia nutrita. L’appuntamento è alle 9,30 in Piazza Duomo. Accogliere nel nostro paese una figura come quella significa dimenticare chi abbiamo di fronte. Uomo di estrema destra tutt’altro che democratica, con un passato assai oscuro già prima di essere eletto, denunciato già alla Corte Penale internazionale per genocidio, in corso l’incriminazione per la scellerata e criminale gestione della pandemia e già negazionista sull’esistenza del covid, implicato a vario titolo in fatti gravissimi nel suo paese, persecutore di attivisti LGBT e distruttore – in ossequio a predoni di varia risma – dell’Amazzonia e del suo popolo, andrebbe respinto con sdegno, non accolto con tutti gli onori. Invece a Pistoia viene invitato, a livello nazionale accolto, e addirittura in un Comune del Veneto – in mano alla destra – viene proposta la concessione della cittadinanza onoraria! Per questo, mentre a Roma viene accolto come un interlocutore gradito dal G20 che dovrebbe mettere al centro la salvezza del pianeta, la lotta alla disuguaglianze e alla pandemia - auspichiamo una risposta forte – anche – dalla manifestazione di martedì pv, alla riuscita della quale poniamo il massimo sforzo. “Fora Bolsonaro”, noi non lo vogliamo!

Segreteria regionale PRC Toscana