Grave incidente sul lavoro a Manciano. Un operaio di 36 anni è caduto da oltre quattro metri di altezza in una stalla in località Poggio Fuoco. L'uomo avrebbe riportato gravi traumi. Sul psoto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il 36enne al pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte di Siena in codice 2. Sul posto anche personale della Medicina del lavoro della Asl e i carabinieri.