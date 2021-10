I volontari dell’Auser di Bettolle e i murales che hanno realizzato, abbel-lendo il centro storico, nella frazione di Sinalunga in provincia di Siena, saranno protagonisti di una puntata di Geo su Rai Tre. L’appuntamento è per mercoledì 3 novembre fra le ore 16.00 e le 16,20 quando andrà in onda un collegamento in diretta di circa 8 minuti con l’Auser di Bettolle.

Fonte: Ufficio Stampa