Settantaquattrenne trovato morto in casa dopo giorni

Un uomo di 74 anni è stato trovato ieri privo di vita nel suo appartamento in via Veneto a Pontedera. L'uomo, da quanto appreso, sarebbe morto da almeno 3 giorni. L'intervento è avvenuto poco prima delle 17.30, sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il 74enne, Giuseppe Reali, non rispondeva né al citofono, né al telefono. Dato il cattivo odore che usciva dall'appartamento è stato quindi dato l'allarme dai vicini. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento dalla finestra, rinvenendo il corpo. I funerali sono stati programmati per martedì.