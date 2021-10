Con una maschera di carnevale e una mazza da baseball in mano si aggirava con il suo cane per Coverciano, a Firenze, spaventando i residenti che hanno chiamato la polizia. L'uomo, un fiorentino di 44 anni, ha spiegato di non voler spaventare nessuno. La polizia ha accertato che non avesse causato danni né a persone, né a cose. La polizia lo ha però dovuto denunciare per il porto in strada della mazza da baseball.