Si arrampica sulla statua di Dante a Firenze, lo portano giù i vigili del fuoco

Un 24enne del Senegal si è arrampicato intorno alla mezzanotte di ieri sulla statua di Dante in piazza Santa Croce a Firenze. L'uomo, in stato di alterazione, però, non aveva pensato a come scendere e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che lo hanno portato giù con il cestello. L'intervento non è stato facile in quanto l'uomo non era molto collaborativo. Una volta a terra, inoltre, il 24enne ha reagito agli agenti, causando la caduta di un poliziotto, poi è stato affidato al personale del 118 per le cure. È stato denunciato per resistenza.