Ha ucciso la moglie, soffocandola, poi ha tentato il suicidio. La tragedia è avvenuta ieri a Cadoneghe, in provincia di Padova. La vittima, Natalina Milani, 81 anni, era originaria di Empoli, anche se era cresciuta in Veneto. La donna soffriva da tempo di Alzheimer. L'uomo, 84 anni, ha soffocato la moglie con un cuscino, poi ha tentato di togliersi la vita con un coltello da cucina. Adesso è in condizioni gravissime. A dare l'allarme il figlio.