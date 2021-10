Ultimo giorno del Lucca Comics & Games, tanti gli appuntamenti: da Zerocalcare a Shade

Ultimo giorno lunedì 1° novembre Lucca Comics & Games, che per il 55° anno ha portato nel capoluogo toscano 4 giorni dedicati al fumetto, al gioco, allo storytelling, al cinema, alle serie tv e alle mitologie contemporanee. Anche per l’ultima giornata di festival il programma è ricco di appuntamenti con tanti ospiti: si parte al mattino con Zerocalcare che, in dialogo con Michele Foschini (BAO Publishing) e Giorgio Scorza (Moviment), racconterà la genesi della sua serie tv Strappare lungo i bordi, su Nateflix dal 17 novembre (ore 10, Teatro del Giglio); a Lucca anche Bastien Vivés e Martin Quenehen che incontreranno i lettori per presentare Oceano Nero (Cong), reinterpretazione formidabile e rivoluzionaria di Corto Maltese (ore 11,30, San Giovanni); Fumettibrutti presenterà RichardHTT e Quasirosso con le loro nuove graphic novel (ore 10, San Giovanni); Paola Barbato che presenterà Il rifugio segreto, insieme a Matteo Bussola (ore 16.00, Fondazione Banca del Monte). E ancora, lo showcase con Ryan Oattley, il disegnatore di Invincible, Rick Grimes 2000, Spider-Man e Hulk (ore 14.30, San Giovanni), l’incontro con street artist Maupal che ha realizzato il calendario della Guardia Costiera insieme a Luca Ward, che presta la voce ai personaggi creati dall’artista (ore 12.30, Auditorium del Suffragio) e il panel sul tema graphic novel e identità di genere (ore 14.30, Sala Tobino) con Simona Binni, Assia Petricelli, Filippo Paris e Sergio Riccardi.

Doppio appuntamento con la musica di Rock ‘n’ Comics, che porta a Lucca Shade in un incontro in collaborazione con DeAgostini per presentare La fabbrica dei rapper, una divertente avventura a fumetti disegnata da Roberto d'Agnano (ore 12.30, San Francesco) e i Lacuna Coil, la gothic metal band italiana più conosciuta al mondo, che racconterà la sua passione per il gioco e la geek culture (ore 15,30, San Francesco).

Saranno a Lucca anche il regista Simon Bouisson e gli attori Théo Fernandez e Aloïse Sauvage, che accompagneranno l’anteprima dei primi due episodi della seconda stagione di Stalk, una delle serie tv francesi più apprezzate degli ultimi anni la cui seconda stagione sarà disponibile a novembre su RaiPlay (ore 11, Cinema Astra). Al termine della proiezione, il cast della serie incontrerà il pubblico del festival in uno speciale panel. Il programma dell’Area Movie si chiude con un appuntamento molto atteso, ovvero la proiezione di Eternals (ore 15, Cinema Astra), il nuovo lungometraggio Marvel Studios Eternals nelle sale italiane dal 3 novembre per The Walt Disney Company Italia.

Appuntamento alle 14 (Teatro del Giglio) con Manga Unlimited, panel promosso da J-Pop per discutere di come il manga ha conquistato il mondo alla presenza di Alessandro Falciatore, Beatrice Lorenzi, Dario Moccia, Domenico Guastafierro, Laura Di Molfetta, Maurizio Iorio, moderati da Roberto Recchioni.

Ultimo appuntamento con gli Italian Esports Open di ESL a Lucca Comics & Games 2021, competizione che ha accompagnato tutta la durata del festival grazie al grande lavoro di ProGaming Italia presso l’Esport Cathedral in Piazza San Romano. L’ultima giornata sarà dedicata al Lucca Showdown, Invitational di Clash Royale, tra i titoli mobile più giocati di sempre e con una community sempre più in espansione. A partire dalle 12 si terrà il primo di tre show match di Clash Royale, un Bo1 dove si sfideranno Prinx, DavideRooney, Mattiaa e Fizzo. A seguire torneo Bo1 tra importanti talent come Kekkobomba, Jok3r, Ferre e Gigi per poi arrivare al gran finale, una super Bo3 tra team misti di talent e pro-player di Clash. Giornata che si potrà seguire in presenza, nel rispetto delle normative vigenti, e in diretta Twitch sul canale di ESL Italia. Lunedì sarà anche l’ultimo giorno per farsi ammaliare dalla mostra di ARCANE – Creatori di Mondi, incentrata sulla serie TV di Riot Games in arrivo su Netflix il 7 novembre, presso l’ex-Museo del Fumetto. Artwork, concept di produzione, bozzetti originali, due pezzi pregiati realizzati a mano come gli stivali di Jinx ed il guanto hextech di Vi, e tanto altro. Spazio anche a League of Legends: Wild Rift, che avrà una sala dedicata, e alla performance dal vivo di Alice Pasquini, tra le più importanti street-artist italiane, che durante il festival ha realizzato le sue personali visioni di Jinx e Vi con due incredibili murales.

Sempre a tema games, alle ore 10 appuntamento con la dodicesima edizione del Premio Remo Chiosso (sala Hotel San Luca) alla presenza dei tre finalisti, ALIBI di Furio Visintin e Furio Reini, COMPLI-MENTI! di Edi Rinaldi e WAR WAR WAR!!! di Simone Pappadia, tra cui sarà annunciato il vincitore. In programma anche due panel: Playable Culture – Come I Videogiochi Sono Entrati Nelle Nostre Vite Quotidiane (ore 14.30, Auditorium Fondazione Banca Del Monte) e Inntale Panel 2021/22 (ore 17.00, Auditorium del Suffragio).



La giornata del 1° novembre è dedicata ai più piccoli!

A partire dalle 13:00 Carolina Benvenga presenterà 2 momenti imperdibili: a Villa Bottini una Yoyo Parade con alcuni dei personaggi più amati di Rai Yoyo tra cui Bing e Flop, Masha e Orso, Nina e Olga, Pinocchio, 44 gatti, Summer & Todd, le Winx, Topo Gigio, Topo Tip e Coniglietta.

La parata di mascotte alle 15,30 ci porterà direttamente all’Auditorium del Suffragio con le migliori baby dance.

A caratterizzare la giornata di Villa Bottini si partirà con un laboratorio con Nina & Olga in programma alle ore 11,30. Alle 13 un focus sulla gentilezza per i più piccoli e alle 14:00 l’incontro con le nuove storie targate Rai Yoyo e Rai Gulp.



L’Asta di beneficenza di Area Performance.

La giornata si chiuderà in bellezza alle 16 nella Chiesa dei Servi la tradizionale asta di beneficenza organizzata da Area Performance in collaborazione con Catawiki. Saranno battute le opere degli artisti ospiti al festival. L’occasione per avere a casa opere di autori del calibro di LRNZ, Turconi, Bertolucci. Una raccolta fondi per sostenere progetti realizzati da Emergency o dal Sistema Sanitario Nazionale (https://areaperformance.com/progetti/).

Sarà possibile partecipare anche online grazie alla diretta streaming sul canale Twitch di Nerdcore.it

Ecco tutti i vincitori dei LUCCA COMICS & GAMES AWARDS 2021



Una serata emozionante e assolutamente unica, un evento importante per il mondo del fumetto e del gioco: sono stati svelati ieri sera i Lucca Comics & Games Awards. Grazie alla partnership con Rai, gli “Oscar” italiani del fumetto e del gioco sono tornati anche quest’anno sul piccolo schermo, rendendo partecipe il grande pubblico televisivo dell’assegnazione dei premi per la miglior selezione di fumetti e giochi pubblicati durante l’anno. In una puntata speciale di Wonderland (Rai 4) gli spettatori hanno avuto l’opportunità di conoscere le eccellenze di due delle anime fondanti del festival. Lo speciale sarà disponibile anche on demand su RaiPlay.



Ed ecco i vincitori e le vincitrici dell’edizione 2021 dei premi dedicati al fumetto – i LUCCA COMICS AWARDS - selezionati dalla Giuria formata da Giovanni Russo, l’autore Manuele Fior, l’autrice Vittoria Macioci, i giornalisti e critici Alessandro Di Nocera ed Ettore Gabrielli. L’obiettivo anche quest’anno è stato premiare le migliori opere a fumetti e i loro autori, indipendentemente da nazionalità, formato editoriale e modalità di distribuzione.



Gran Guinigi



Miglior fumetto breve: A.M.A.R.E. antologia redatta da Amanda Vähämäki, Martina Sarritzu, Alice Socal, Roberta Scomparsa, Eliana Albertini a cura di Liliana Cupido e Roberta Colombo (Canicola).

Miglior serie: Asadora!, di Naoki Urasawa (Panini Comics).

Miglior disegno: Werther Dell’Edera per Something Is Killing The Children (Edizioni BD).

Miglior sceneggiatura: Lee Lai per Stone Fruit (Coconino Press – Fandango).

Iniziativa editoriale: Le Riviste Di Fumetti Umoristici a cura di Sio (Shockdom).

Miglior esordiente: Miguel Vila per Padovaland (Canicola).

Premio speciale della giuria: Penss e le Pieghe del Mondo di Jérémie Moreau (Tunué).



Yellow Kid



Fumetto dell'anno: Rusty Brown di Chris Ware (Coconino Press – Fandango).

Autore dell'anno: Marco Galli per “Dentro una scatola di latta” (Eris Edizioni).



Nell’ambito dei Lucca Comics Awards il riconoscimento principale è quello dedicato al Maestro del Fumetto che da quest’anno avrà l’opportunità di realizzare un autoritratto che sarà esposto all’interno della collezione permanente delle Gallerie degli Uffizi, nella mostra “Fumetti nei musei | Gli autoritratti degli Uffizi” a cura di Mattia Morandi e Chiara Palmieri. Quest’anno il prestigioso premio è stato assegnato a Lorenzo Mattotti e la sua opera andrà presto ad arricchire uno degli spazi museali più importanti del mondo.



E ancora, tutti i premiati ai LUCCA GAMES AWARDS



Dedicato all'autore della mitica saga di Lupo Solitario, il Joe Dever Award è il premio alla miglior operazione crossmediale dell'anno. L'evento cinematografico firmato da Denis Villeneuve, si espande nel medium ludico grazie a un gioco da tavolo, cui ne seguirà anche uno di ruolo. Come piacerebbe a Herbert, il board game apre così le “porte della percezione” su Arrakis e la sua spezia. Il premio è stato infatti assegnato a Dune: Imperium di Paul Dennen, pubblicato da Asmodee.



Divulgatore appassionato, convinto assertore della cultura ludica e instancabile talent scout di autori italiani e stranieri, Gianfranco Fioretta è il vincitore del Premio alla Carriera 2021. Editore e distributore di tanti e importanti titoli che hanno animato i tavoli e le serate di decine di migliaia di giocatori nel nostro paese, Gianfranco ha iniziato il suo percorso nella prima metà degli anni ’70, ed è stato uno dei primi ad accostare i buoni giochi ai buoni libri, intuendone il valore culturale e sociale. Da allora, partecipa con costante e scrupolosa sistematicità a tutte le fiere di settore, dalle più piccole alle più importanti, contribuendo a una diffusione sempre più capillare della passione per il (buon) gioco, cui ha dedicato gran parte della sua vita professionale.



Mai come quest’anno il Gioco dell’Anno rivela la sua importanza. Complice anche la pandemia, infatti sempre più italiani hanno scoperto i giochi da tavolo come compagni di svago in famiglia, tra amici e con i più piccoli.

Il riconoscimento annuale di Lucca Comics & Games che premia i giochi da tavolo “gateway” - titoli facili ma avvincenti in grado di coinvolgere anche tutti coloro che non hanno mai giocato da tavolo o è da tempo che non lo fanno - è stato assegnato a My City, una produzione dei game designer Reiner Knizia edito da Kosmos Verlag, distribuito da Giochi Uniti.



Inoltre, per la prima volta nella sua storia, la giuria ha assegnato una Menzione Speciale a MicroMacro: Crime City di Johannes Sich (MS Edizioni). Non potendo essere considerato un gioco da tavolo nel senso tradizionale del termine, appassiona e diverte, riuscendo, solo con una mappa illustrata e un mazzetto di carte, a intrattenere neofiti ed esperti per un buon quarto d’ora.



A trionfare come Gioco di Ruolo dell’Anno è Broken Compass, una produzione italiana dei game designer Riccardo Sirignano e Simone Formicola, edito da Two Little Mice e distribuito da Raven Distribution, grazie al suo sistema di gioco semplice, completo, coerente e immediatamente coinvolgente, adatto a neofiti così come a giocatori veterani.



La giuria ha inoltre deciso di dare una menzione speciale a Kids & Legends, edito da Spritzgnack e distribuito da Asmodee Italia, per la ricerca e l’impegno fatto per introdurre i più giovani al GdR, la capacità di coinvolgere tutta la famiglia nel gioco e l’attenzione all’inclusività, che permette di partecipare a giocatori con diversi livelli di esperienza, con una particolare attenzione a bambini e ragazzi che amano il videogioco

