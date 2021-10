Varese amara per l'Use Computer Gross

L'Use Computer Gross alza ancora bandiera bianca. Sul campo della Coelsanus Varese, la squadra di coach Corbinelli perde 69-64 incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Un ko che matura in volata, dopo una gara equilibrata nella quale, in avvio del parziale decisivo, i biancorossi sembrano potercela fare ma, nel finale punto a punto, i padroni di casa sono più freddi e prendono l'intera posta in palio.

Allegretti apre la partita ma pronta è la risposta di Guerra: 3-2. Il primo sorpasso biancorosso è a firma Berti sul 7-8 e subito Maruca dalla lunga replica per il 10-8. La prima frazione si chiude sul 14-15 grazie a Balducci che trova subito anche il 14-17 seguito da Antonini per il 14-19. Il controsorpasso è di Pilotti e Varese prova a scappare con Maruca: 30-23. Guerra con 4 punti fa rientrare i suoi e De Leone trova il 30-29. Al 20' si va negli spogliatoi sul 30-27 ed al rientro De Leone va subito a canestro. Sarà questa, numericamente, la frazione migliore dei biancorossi che allungano a cavallo fra i due tempini finali. Berti prima segna il 46-46 e poi serve a Falaschi l'assist del 46-48. Qui l'Use prova a scappare con un parziale di 5-10 grazie ai tiri pesanti prima di Digno e poi di Berti, ma è un fuoco di paglia. Varese impatta a 60 con la tripla di Virginio e sorpassa con quella di Maruca. Si entra nel minuto e mezzo finale che inizia col 65-61 a firma Virginio. Restelli realizza e, dopo una fase concitata con errori da ambo le parti, Antonini va in lunetta a 10 secondi dalla sirena ma mette solo il secondo: 65-64. Dopo il timeout Spatti fa 2/2 dalla lunetta (67-64) e, sulla tripla sbagliata da Restelli, si chiude di fatto la partita che Virginio suggella con i liberi del 69-64 finale.

E sabato al Pala Sammontana arriva Vigevano.



69-64



COELSANUS ROBUR ET FIDES VARESE

Librizzi 6, Trentini, Spatti 9, Maruca 19, Virginio 20, Sorrentino ne, Pilotti 12, Somaschini, Allegretti 3, Gaye, Dal Ben ne. All. Donati (ass. Manetta/Mai)



USE COMPUTER GROSS

Restelli 13, Guerra 13, Sesoldi 2, Berti 12, antonini 11, Calugi ne, Balducci 4, Digno 3, De Leone 4, Falaschi 2. All. Corbinelli (ass. Puschi/Cappa)

Arbitri: Andretta di Udine e Bragagnolo di Codroipo

Parziali: 14-15, 30-27 (16-12), 46-48 (16-21), 69-64 (23-16)

Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_a_1583/ita3_a/x2122

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa