Abbandono dei Rifiuti, a Firenze più ispettori ambientali e fototrappole

La gestione del servizio di raccolta ed igiene urbana viene svolto con regolarità su tutto il territorio comunale e si iniziano a registrare segnali positivi e incoraggianti frutto del progetto “Firenze città circolare” che, partito nel 2020 si concluderà nell'estate del 2023, garantendo la totale trasformazione dell’attuale sistema di raccolta. Si segnala infatti che nelle aree di attivazione del porta a porta, la percentuale di raccolta differenziata sfiora l'80%.

Chiaramente dentro un sistema che garantisce già oggi standard elevati di qualità e soddisfazione del cliente, si registrano su alcune aree alcune perduranti criticità, per le quali Alia e Amministrazione comunale stanno valutando e studiando soluzioni ed interventi mirati, dovute a diversi fattori: conferimenti non corretti, abbandoni di rifiuti ed ingombranti da parte di residenti, attività commerciali, avventori dei locali o turisti prevalentemente nei giorni festivi.

Sul fronte della repressione e del controllo, su richiesta del Comune, Alia ha appena aumentato l’organico degli ispettori ambientali, che l’amministrazione e i quartieri hanno incontrato la settimana scorsa insieme ai vertici di Alia e al comando della Polizia municipale per sensibilizzarli sulla loro importante missione. L’azione degli ispettori è risultata infatti molto efficace nel contrasto di questo fenomeno e sarà fondamentale il rafforzamento della loro presenza sul territorio. Sempre sul fronte della repressione, la Polizia municipale è tornata finalmente a poter utilizzare le fototrappole nelle zone più interessate dagli abbandoni dei rifiuti, dopo aver espletato alcuni adempimenti richiesti dal Garante Privacy per il loro utilizzo: le fototrappole consentiranno un controllo più efficace e un’azione deterrente appena verranno comunicate le prime sanzioni.

Sul fronte della prevenzione e della informazione, è in fase di lancio una campagna di sensibilizzazione contro gli abbandoni, che prevede interventi puntuali sulle aree maggiormente impattate dal fenomeno oltre a una campagna informativa sui principali canali di comunicazione.

Sul fronte del servizio su un area particolarmente critica come il Castrum, per dare risposta all’aumento di rifiuti e abbandoni prodotti dal ritorno della movida e dell’afflusso turistico che dopo la fase covid ha fortunatamente ripreso ad affollare la città, già a partire dal 2 novembre è stata prevista una intensificazione dei turni di spazzamento oltre alla estensione del servizio di controllo degli ispettori ambientali anche nelle giornate domenicali e festive e l’amministrazione sta lavorando alla modifica dell’ordinanza che nei giorni di festa sospende la raccolta della carta in modo tale da offrire un servizio più frequente anche la domenica e i festivi.

L’abbandono dei rifiuti è una problematica annosa sulla quale Alia e Amministrazione comunale confermano la massima attenzione e auspicano una sempre più attiva collaborazione dei cittadini che agendo quotidianamente con forte senso civico e denunciando i comportamenti scorretti possono essere sicuramente il principale antidoto al degrado.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa