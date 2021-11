Accusato di furto, inveisce contro i dipendenti del negozio: interviene la polizia a Pisa

Momenti di agitazione nella tarda mattinata di ieri, in zona porta a Mare a Pisa. La polizia è intervenuta intorno alle 12.40 in un negozio di alimentari per la segnalazione di una persona che inveiva contro i dipendenti. Sul posto gli agenti hanno identificato e tranquillizzato la persona segnalata, che era sospettata dai dipendenti del negozio di essere complice di un uomo che poco prima aveva tentato un furto. Quest'ultimo era riuscito a dileguarsi, lasciando la merce nell'alimentari.

L'uomo accusato dai dipendenti, come da lui riferito ingiustamente, avrebbe inveito contro i lavoratori. Gli agenti intervenuti, non riscontrando evidenze di un suo coinvolgimento nel tentato furto, hanno informato il soggetto dei suoi diritti e lo hanno allontanato dal negozio.