Aggredita in casa a Pontedera, scende in strada ferita: indagini in corso

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri su un'aggressione, ai danni di una donna, avvenuta a Pontedera sabato sera. Erano circa le 21.30 quando la donna è stata aggredita nella sua abitazione, nella zona della stazione ferroviaria.

Secondo una prima ricostruzione, dopo che è stata aggredita in casa la donna sarebbe scesa in strada per chiedere aiuto. In questo momento l'aggressore, o più di uno, è fuggito e la vittima con la faccia coperta di sangue è rimasta distesa a terra fino all'arrivo di un passante che ha chiamato i soccorsi. Sul posto i carabinieri e il 118. La donna, di origini straniere, è stata trasportata in pronto soccorso, medicata e ricoverata. Al momento non sarebbe riuscita a fornire elementi utili ai militari a causa della lingua e delle ferite inferte, sembra con una bottiglia di vetro soprattutto al volto. I militari sono al lavoro per far luce sulla vicenda e identificare il responsabile dell'aggressione.

FdI Pontedera: "Urgente intervento sul fronte sicurezza a Pontedera"

Sull'aggressione, e sul tema sicurezza nel quartiere della stazione, interviene Fratelli d'Italia Pontedera.

"Sono anni che denunciamo lo stato di pericolosità di questo quartiere, mentre l’amministrazione non fa altro che continuare a prendere in giro gli abitanti del quartiere e di tutta Pontedera, prima promettendo una sede della polizia municipale mai realizzata nella zona della stazione e poi annunciando la nuova caserma dei carabinieri. Ma ci chiediamo: fra quanti anni?" così Matteo Bagnoli, Matteo Arcenni e Franco Valleggi. "È giunta l’ora di agire veramente e mettere fine a questa situazione. Urge un intervento immediato e concreto sul fronte della sicurezza a Pontedera".