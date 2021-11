Si torna al cinema con l'Angelo Azzurro: rassegna su Roman Polanski a Castelfiorentino e Montaione

Riparte finalmente l'attività del Circolo del cinema "Angelo Azzurro". Nonostante ancora tutte le difficoltà legate al Covid-19, l’associazione valdelsana ha deciso di provarci con il massimo impegno articolando le proiezioni su due sedi: a Montaione al cinema Scipione Ammirato in piazza Gramsci, e a Castelfiorentino, nella Stanza Rossa, il 'salotto' da venticinque posti in via IV Novembre.

La nuova rassegna sui Grandi Maestri post pandemia sarà dedicata al grande regista Roman Polanski e si svolgerà dal 3 novembre al 15 dicembre, con esordio proprio nella Stanza Rossa. La prima pellicola che aprirà il cartellone è Repulsion, in programma mercoledì prossimo alle 21.15. Tutti i mercoledì, nel ‘cinema salotto’ verranno proposti alcuni dei capolavori del regista polacco naturalizzato francese. Il 10 novembre è la volta de Il Coltello nell’acqua; il 17 novembre Rosemary’s baby; il 24 novembre L’inquilino del terzo piano; il 1 dicembre L’uomo nell’ombra; l’8 dicembre Carnage e il 15 dicembre Venere in pelliccia. Abbinati ad alcune proiezioni verranno proposti anche sette corti della scuola di Lodz di Roman Polanski.

Al cinema Scipione le proiezioni saranno invece il fine settimana. Si parte sabato 13 novembre, alle 21.15, con Cul de Sac; mentre domenica 14, alle 17, è in programma Chinatown. Si prosegue sabato 27 novembre alle 21.15 con Per favore non mordermi sul collo; domenica 28, alle 17, sarà proiettato Frantic. Le ultime due pellicole saranno La morte e la fanciulla, sabato 11 dicembre alle 21.15, e Il pianista, domenica 12 dicembre alle 17.

Anche quest’anno la rassegna cinematografica sarà accompagnata da un volume che ospita saggi inediti di tredici critici cinematografici di rilievo nazionale e internazionale. Non solo: nelle sale cinematografiche sarà esposta una mostra documentaria con manifesti delle pellicole, foto e documenti. Anche il Circolo cinematografico Angelo Azzurro seguirà ovviamente tutte le prescrizioni governative su cinema, teatri e i luoghi della cultura che hanno potuto riaprire in presenza al 100%.

Per assistere alle proiezioni sarà necessario presentarsi muniti di Green pass, indossare la mascherina, sarà effettuata la misurazione della temperatura e dovranno essere lasciate le proprie generalità e il numero di telefono su una scheda che verrà distrutta dopo 15 giorni. È preferibile la prenotazione altrimenti il rischio è di non trovare posto, anche perché per maggior sicurezza, è stato stabilito di limitare la partecipazione a non più di cento persone (anche se la sala ha 200 posti).

"Abbiamo già avuto contatti con alcune associazioni in particolare con l’Auser per avere una collaborazione per la gestione delle proiezioni – spiega il direttore artistico, Jaures Baldeschi - in tal senso facciamo appello ai soci che volessero dare la propria disponibilità per la gestione dei flussi e l’organizzazione del pubblico, con le sole nostre forze non siamo in grado di continuare. Grazie anche alla disponibilità del Comune di Montaione, particolarmente sensibile per la riapertura del cinema. Abbiamo preso l’impegno di tentare la ripresa dell’attività fino a gennaio, poi – conclude Baldeschi - sarà necessaria una valutazione generale se poter continuare o meno".

Per informazioni e prenotazioni: Circolo del Cinema Angelo Azzurro - piazza Gramsci 67- Castelfiorentino – tel. 339 8284720 e-mail angeloazzurro91@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa