Berserker battuti all'ultimo minuto dal Pistoia rugby: finisce 12-15 a Gambassi

Berserker 12-15 Pistoia rugby

Una partita combattutissima sulla sabbia del campo di Gambassi: il primo tempo si conclude con uno stretto 5-5, con gli ospiti passati in vantaggio per primi da una ripartenza da mail, mentre i nostri guerrieri si sono rifatti con un assedio corale, che ha visto Popescu schiacciare in meta. Il primo tempo si conclude circa 5 minuti dopo il quarantesimo, con una insperata risalita del campo a partire dalla linea di meta, scaturita dall'esordiente "Marchino" Alessandri.

Il secondo tempo prosegue alla stessa maniera: tante mischie e tanti placcaggi fanno sentire la stanchezza sul campo pesante a entrambe le squadre. Pistoia riesce a passare in vantaggio infatti grazie a un calcio di punizione dalla distanza, ma i Berserker non si arrendono e Rizzello vola in meta dopo uno straordinario break di Simoncini.

I Pistoiesi riescono tuttavia, poco dopo, a rifarsi con una meta all'ala. Dopo il calcio di trasformazione l'arbitro conclude la gara.

"Peccato, abbiamo dato veramente tanto, ma non è bastato. Onore al Pistoia che ci ha creduto fino all'ultimo. Ora inizieremo subito a preparare la partita contro Firenze che affronteremo Mercoledì sera." Ha dichiarato laconicamente capitan Goretti al termine della gara.

Con soli 3 punti di scarto, i Berserker ottengono il punto bonus per la classifica, un'amara consolazione per una gara che sarebbe potuta finire ben diversamente.

Formazione:

Cavallaro

Lassi

Giorgi

Goretti (c)

Popescu

Petroiu

Pineschi

Merlotto

Niccolini S.

Banti

Cannas

Rizzello

Viglione

Alessandri Marco

Nesti

A disposizione:

Niccolini P.

De Santi

Simoncini

Parenti

Alessandri Matteo

Niccolini D.

Niccolini L.

All. Firenzani

A segno: Popescu, Rizzello (Trasf. Banti)