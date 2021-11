Contromano investe e uccide un cane: multato automobilista a Pisa

Ha imboccato una strada contromano e ha investito e ucciso un cane. È successo a Pisa, ieri sera intorno alle 20, quando è stato richiesto l'intervento della polizia in zona Barbaricina. A chiamare gli agenti il proprietario del cane, che ha denunciato l'investimento e l'uccisione del proprio animale da parte di un automobilista che aveva imboccato la via contromano.

Il conducente dell'auto subito dopo aver investito l'animale si sarebbe fermato, poi all'improvviso avrebbe deciso di scappare per infine ricredersi e tornare sul posto. La volante intervenuta, dopo aver identificato le parti e i testimoni, ha multato l'uomo alla guida dell'auto perché non era in regola con la revisione del veicolo e non aveva con sé i documenti. Gli agenti hanno inoltre contestato la circolazione contromano.