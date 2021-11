Finisce con l'auto fuori strada, muore una 83enne a Pontassieve

Questa mattina un'auto è finita fuori strada a Molin del Piano, zona di campagna vicino a Pontassieve, e la conducente è deceduta. L'incidente mortale si è verificato su una strada provinciale piuttosto transitata, dove l'auto della donna, una 83enne, è finita fuori dalla carreggiata.

Attivato sul posto dagli operatori del 118 l'elisoccorso Pegaso, che però non è stato utilizzato poiché per l'automobilista purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche la polizia municipale, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti o cause di altra natura, come l'attraversamento di animali.