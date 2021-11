Gialloblu Castelfiorentino domina il parquet di Figline e porta a casa la vittoria

Buona la prima per il Gialloblu Castelfiorentino che all’esordio nel campionato di Promozione ha battuto a domicilio il Don Bosco Figline per 50-73.

Una gara rimasta in equilibrio giusto il tempo del primo quarto, dopodichè i ragazzi di Dario Chiarugi hanno allungato nella seconda frazione amministrando poi il vantaggio nella ripresa. Il botta e risposta iniziale, infatti, è valso il 19-23 al 10′, vantaggio che nel secondo parziale ha toccato la doppia cifra fino al 32-42 su cui le squadre sono andate al riposo. Nella ripresa il Gialloblu ha stretto le maglie in difesa piazzando un break di 7-13 che ha dato il via alla fuga definitiva. Così, il passaggio al 30′ sul 39-55, è stato preludio ad un ultimo quarto in cui è bastato soltanto amministrare.

Prossimo appuntamento sabato 6 novembre per il debutto casalingo: alle ore 21 al PalaBetti arriverà il Dlf Firenze.

DON BOSCO FIGLINE – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 50-73

Parziali: 19-23, 32-42, 39-55, 50-73

Tabellino: Gronchi 7, Buti 10, Turini 19, Caggiano 6, Zampacavallo 12, Meoni 8, Talluri 3, Cavini 4, Ciampolini 3, Castellacci 1, Cetti, Giotti ne. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa