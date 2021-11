Giovane incinta cade dalla finestra: sia lei che il neonato sono gravi

Sono molto gravi le condizioni di una giovane donna incinta che ieri, domenica 31 ottobre, è caduta da una finestra di un'abitazione a Firenze nell'Oltrarno. La ragazza, di 22 anni, era già verso la fine della gravidanza e trasportata a Careggi, è stata fatta partorire. Adesso sia lei che il neonato sono in prognosi riservata, entrambi in terapia intensiva. Il piccolo è venuto alla luce ma come la mamma, a causa della caduta avrebbe riportato gravi lesioni.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e al momento sembrerebbe che la giovane sia precipitata per cause accidentali, in un incidente di tipo domestico. Finita in strada, la 22enne è stata soccorsa da alcuni passanti e dal vicinato. Sul posto è poi intervenuto il 118 e le sue condizioni sono apparse subito critiche, così come quelle del bambino dopo il parto.