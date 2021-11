Il Trekking Urbano a Vinci tra storia e tradizione: si chiude il "folle volo"

Grande partecipazione a Vinci per la XVIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano. Si chiude con una folta adesione di pubblico l’ultimo appuntamento con il Trekking Urbano a Vinci, un’iniziativa curata dalla Pro Loco di Vinci, che anche quest’anno ha riscosso successo promuovendo itinerari e percorsi inediti e di elevato contenuto storico-artistico.

Quella di Domenica 31 Ottobre, è stata la possibilità per visitatori di altre città (e regioni) di scoprire una delle tradizioni popolari che più caratterizzano il borgo di Vinci, il Volo di Cecco Santi. Inserito nel quadro tematico proposto per questa edizione “Una sana follia, alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi” quello del “folle volo” è stato un itinerario culturale che ha attraversato i luoghi storici di Vinci come nodi di una trama che intreccia storia e leggenda, sacro e profano. Un’occasione quindi per conoscere fatti e documenti inediti della festa popolare vinciana che si manifesta nella sua rievocazione storica l’ultimo Mercoledì di Luglio al termine della consueta fiera paesana.

La componente documentale e archivistica curata da Nicola Baronti per l’Associazione Vinci nel Cuore ha dato profondità storica ad una tradizione ottocentesca che ha attraversato fasi importanti della città sotto l’aspetto politico e religioso. Non sono mancati momenti di spirito, toccando le note più goliardiche della storia di Cecco che volò dalla torre del campanile, così come non sono mancate le performance e le letture dal vivo di testi che fecero riferimento al folle volo e al miracolo che ne seguì, scritti da personaggi di rilievo come Renato Fucini e Gustavo Uzielli. L’unione dell’attività fisica con la narrativa popolare si è poi conclusa con una degustazione dei prodotti locali presso i Tesori di Vinci, la rinnovata bottega della Pro Loco di Vinci, espressione più vivida della promozione del territorio e dei suoi produttori. Appuntamento per le nuove date del Trekking Urbano al 2022 attraverso i canali social dell’associazione e della amministrazione comunale che anche quest’anno ha supportato con impegno l’iniziativa.

Fonte: Pro Loco Vinci