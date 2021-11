Questa notte, intorno alle 3.15, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente in Fi-Pi-Li. I veicoli si sono scontrati all'uscita di Pontedera Ponsacco, in direzione Livorno.

Da quanto si apprende due persone sono state soccorse, un ferito per trauma cranico e una persona in stato di shock.

Sul posto due ambulanze delle Pubbliche Assistenze di Santa Maria a Monte e Pontedera.