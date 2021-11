Maschere e lanterne pericolose, per Halloween la Gdf senese sequestra 4600 articoli

Con l'avvicinarsi di Halloween, la guardia di finanza di Siena ha intensificato i controlli contro l'abusivismo commerciale e la contraffazione, sequestrando circa 4mila 600 prodotti privi del regolare marchio CE. Le fiamme gialle hanno ritirato dagli scaffali di alcuni negozi del capoluogo e della Valdelsa maschere, giocattoli, costumi, lanterne, scheletri e trucchi, tutti privi del marchio commercializzati nella provincia, senza il contenuto minimo di informazioni e sicurezza dei giochi.

Come spiegato dai finanzieri la marcatura CE costituisce un attestato di sicurezza e garanzia della filiera di produzione e dell'affidabilità dei materiali, per questo l'assenza è considerata una grave mancanza del prodotto. Le attività si sono concluse con la segnalazione alla Camera di Commercio di tutti gli esercenti commerciali controllati, dove sono stati rinvenuti gli oggetti non conformi.