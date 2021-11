Musica nella notte di Halloween, i vicini degli studenti chiamano la polizia: due interventi a Pisa

Musica ad alto volume e schiamazzi notturni nella notte di Halloween a Pisa, hanno spinto alcuni vicini a richiedere l'intervento della polizia.

Intorno alle 2.30 gli agenti sono intervenuti in via San Martino, alle porte di Borgo Stretto, per la segnalazione di una festa in un'abitazione. Sul posto la polizia ha accertato la presenza di alcuni studenti spagnoli, che si trovano a Pisa in Erasmus, che stavano festeggiando. I giovani hanno acconsentito all'invito dei poliziotti ad abbassare i toni, per permettere ai condomini di dormire.

Altro intervento simile poco dopo, intorno alle 3, in zona Sant'Antonio. La polizia, chiamata per musica ad alto volume, ha individuato l'appartamento seguendo la scia sonora. In casa erano presenti alcuni studenti fuori sede che, su invito dei poliziotti, hanno spento la musica e abbassato la voce.