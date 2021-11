Rotary Club Empoli incontra il Governatore Distrettuale Damiani: i prossimi progetti

Il Rotary Club di Empoli si è riunito al Golf Bellosguardo di Vinci, in occasione della visita del Governatore Distrettuale Fernando Damiani e dall’assistente Jacopo Bojola. La sede dell’incontro è stata gradita, data la passione per il golf del Governatore che è stato per molti anni Consigliere della Federazione Italiana Golf.

Il Presidente del Club di Empoli, Giuseppe Pisacreta, introducendo l’incontro, ha illustrato i progetti di servizio che verranno realizzati nel corso dell’annata rotariana 2021/2022, in particolare ha parlato del restauro della bella pala d’altare di Giovanni Antonio Sogliani che era nella chiesetta di San Donato in Greti, ormai chiusa per inagibilità.

Il Governatore ha apprezzato le iniziative del Club ed ha parlato di vari temi, partendo da quello del libero associazionismo quale fondamento della democrazia ed argine al degrado della vita civile. Citando poi il motto del Presidente Internazionale Mehta "servire per cambiare le vite", ha esortato a prendere cura dei meno fortunati, per poter cambiare non solo la vita degli altri, ma anche la nostra.

Fonte: Rotary Club Empoli