Timenet cade contro Pistoia: giallonere in preparazione per la trasferta a Cecina

Una partita studiata e preparata che, tuttavia, non è andata secondo le aspettative della Timenet Empoli Pallavolo quella che è andata in scena ieri pomeriggio al PalAramini contro ABC Ricami Fenice di Pistoia. Le ragazze di coach Marco Dani, dopo un inizio in sostanziale equilibrio che ha fatto sognare la vittoria ai loro tifosi imponendosi di misura nel quarto set, hanno ceduto alle avversarie fucsia blu nel parziale decisivo, accusando così la sconfitta 2-3.

Dopo una partenza equilibrata, le atlete della Timenet hanno subito allungato il passo arrivando all’11-7 e successivamente al 15-10 su cui il tecnico avversario fucsiablu ha chiesto il time out. Risvegliate dal coach Antonio Galatà, le pistoiesi si sono rese protagoniste di un’incalzante rimonta, aiutate anche da qualche errore nella metà campo giallonera, tanto che coach Dani a distanza ravvicinata ha chiamato due break. Superato il pericoloso pareggio a quota 23 punti, tuttavia, la Timenet è riuscita a chiudere il set a proprio favore 25-23.

L’inizio del secondo parziale ha ricalcato quello del primo ma questa volta la Fenice ha tirato fuori gli artigli tanto da raggiungere e sorpassare le tigri empolesi per 10- 11 portandosi al comando per non mollarlo più. Nonostante l’inseguimento giallonero e gli errori in battuta, le atlete pistoiesi hanno messo a terra le palle necessarie per afferrare la vittoria, restituendo il favore alle padrone di casa per 23-25.

L’attacco aggressivo della Fenice continua nel terzo set cercando di mantenere le distanze sin dai primi scambi per poi smarcarsi dal protratto pareggio fino a quota 9 punti e arrivando così ad imporsi 10-14. Spronate dalle parole di coach Dani durante il time out, le empolesi riescono nell’impresa di un incredibile recupero arrivando ancora alla parità a 18 punti. Dopo lunghissimi e accesi scambi, però, sono le ospiti ad avere la meglio sul finale per 22-25. La Timenet riesce ancora a stupire il pubblico, mostrando grinta e carattere da vendere nel quarto set in cui afferra e mantiene di misura il comando del gioco passando dall’11-3 a doppiare l’avversario per 22-11. I punti scorrono veloci e le empolesi concludono agevolmente il parziale 25-13. Con la speranza palpabile di vittoria del team e dei supporter gialloneri, il quinto set non risparmia il colpo di scena vedendo la Fenice tutta in attacco guadagnare un punto sull’altro e le empolesi, prese in contropiede e fisicamente provate, accennare appena ad una reazione. Il finale, con il punteggio di 2-8 sul cambio di campo, volge a favore delle pistoiesi che, accelerando, si aggiudicano set e partita 7-15.

Intanto in casa giallonera si pensa già al prossimo incontro che è in calendario per sabato 6 novembre alle ore 21.00 in trasferta a Cecina al Palazzetto Frontera contro Baia del Marinaio, penultima in classifica provvisoria.

TABELLINO

PARZIALI : 25-23;23-25; 22-25; 25-13;7-17.

ARBITRI: Sonia Barsottini e Luca Giannini.

TIMENET EMPOLI: Genova (L), Liguori (2), Forconi (2), Mancuso (10), Marocchini (8), Scardigli (18), Donati (14), Meini, Giubbolini (8), De Kunovich (2), Guidi (2).

ABC RICAMI FENICE PISTOIA: Mannucci (8), Martoni (22), Massaro (5), Cecchi (3), Pieraccioni (4), Bruni (10), Mantellassi (6), Sasselli (L), Guarducci, Trinca, Betti, Pellitteri (n.e.).

FORMAZIONI

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Genova (capitano), Liguori, Mancuso, Scardigli, Marocchini, Donati, Meini.

ABC RICAMI FENICE PISTOIA: Massaro (capitano), Martone, Pieraccioni, Bruni, Mantellassi Mannucci, Sasselli (L).

Fonte: Ufficio stampa