Abc, i risultati del vivaio

Di seguito i risultati del vivaio Abc del fine settimana.

Under 15 Eccellenza

Quarta vittoria consecutiva e imbattibilità nuovamente difesa per l’Under 15 Eccellenza che tra le mura amiche si è imposta sull’Olimpia Legnaia per 111-63. Dopo un primo quarto con le difese molto leggere, come dimostra il 31-28 al 10′, nella seconda frazione i gialloblu hanno alzato l’intensità difensiva concedendo pochissimo agli ospiti. Questo, insieme ad un attacco prolifico, ha condotto alla doppia cifra di vantaggio all’intervallo lungo (53-36), divario che la truppa castellana ha amministrato poi nella ripresa scappando definitivamente.

Prossimo impegno sabato alle ore 18.30 sul campo della Laurenziana.

ABC CASTELFIORENTINO – OLIMPIA LEGNAIA 111-63

Parziali: 31-28, 22-8, 33-12, 25-15

Tabellino: Ticciati 17, Baldi 7, Zecchi 10, Borghesi 6, Carzoli 14, Grassi 6, Filomeno 19, Vallerani 16, Casadei 4, Agbegninou, Leti 12, Marchetti. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Under 14 Elite

Ottimo esordio per l’Under 14 Elite che nel primo impegno ufficiale si è imposta sullo Scuola Basket Arezzo per 76-35 inaugurando nel migliore dei modi la nuova stagione. Dopo una partenza contratta ed un primo quarto con tanti errori, nella seconda frazione i gialloblu hanno cambiato faccia e, qualche buona difesa da un lato e buone soluzioni in attacco dall’altro, hanno portato il vantaggio in doppia cifra all’intervallo (33-21). Ma è stato al rientro dgali spogliatoi che è scesa in campo la vera Abc: un gioco aggressivo e tanti contropiedi sono stati alla base di un parziale di 36-7 che di fatto ha deciso la sfida.

Prossimo impegno domenica alle ore 11 sul parquet Cus Firenze.

ABC CASTELFIORENTINO – SCUOLA BASKET AREZZO 76-35

Parziali: 11-7, 22-14, 36-7, 7-7

Tabellino: Garbetti, Crisafi 2, Agbegninou 7, Baldi 6, Zecchi 23, Borghesi 11, Bonora 2, Ciulli 8, Bini, Pieri 8, Marzi, Bufalini 9. All. Mostardi. Ass. Cantini, Corbinelli.

Under 13

Quarto posto per il gruppo Under 13 di Matteo Bruni e Alessandro Mostardi al Torneo di Halloween organizzato dalla Pallacanestro Prato Dragons. Ottimo l’avvio dei gialloblu che nella prima partita del girone hanno conquistato una netta vittoria ai danni del Baoncesto per 63-40. Non è andata però altrettano bene nella seconda gara, quando la Sancat Firenze si è imposta per 91-60 nonostante la truppa castellana sia riuscita a restare incollata fino al terzo quarto, salvo poi accusare stanchezza e defezioni. Così, con una vittoria ed una sconfitta, i gialloblu sono approdati alla finale per il terzo posto in cui hanno incontrato l’Us Livorno. E qui, dopo essere stati avanti di misura per tre quarti abbondanti respingendo i ripetuti attacchi labronici, i gialloblu si sono arresi a metà della frazione finale chiudendo sull’81-62 e con il quarto posto finale. La vittoria del trofeo è andata invece alla Sancat, che nella finalissima si è imposta sui padroni di casa, mentre Reggello ha avuto la meglio sul Baloncesto nella finale per il 5/6 posto.

Fonte: Abc - Ufficio stampa