Visita e selfie in piazza dei Miracoli per Bolsonaro

Non solo Pistoia. Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, ha visitato Pisa e si è soffermato in piazza dei Miracoli. Ha fatto alcune foto ricordo con la Torre pendente e di fronte al Duomo, ha passeggiato circa una mezz'ora assieme alla scorta, di ritorno da Pistoia.

Bolsonaro è stato riconosciuto e qualcuno lo ha fermato per delle foto. Una famiglia barese in visita a Pisa si è scattata un selfie con lui, così come una rider brasiliana.

Proprio da Pisa dall'aeroporto militare è ripartito poco prima delle 15 l'aereo presidenziale che lo riporterà in Brasile.