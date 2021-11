Cimiteri, 115mila euro di investimenti nell'ultimo periodo

In occasione della ricorrenza della celebrazione dei defunti l'Amministrazione Comunale di Vecchiano ha provveduto, come di consueto, a collocare delle corone e dei vasi di fiori presso i Cimiteri locali e presso i vari Cippi per commemorare, insieme a tutta la comunità, tutti i defunti. Nell'occasione il Sindaco Massimiliano Angori e l'Assessora ai Servizi al Territorio Sara Giannotti hanno fatto il punto anche sulla stato dell'arte degli interventi per i Cimiteri, a cura dell'ufficio tecnico comunale. "Il complesso dei servizi cimiteriali ha un costo complessivo di oltre 200mila euro l'anno", affermano il primo cittadino e l'Assessora Giannotti. "In tale contesto, inoltre, svariati sono stati i lavori eseguiti in questo ultimo periodo. Per quanto concerne il Cimitero di Nodica, è stato messo a punto il ripristino statico di una porzione di loggiato, che era stato oggetto di un modesto cedimento differenziale del terreno sul punto di congiunzione di due unità di loculi costruiti in tempi diversi. Sono stati pertanto eseguiti degli interventi dell'importo complessivo di 5mila euro: le opere realizzate hanno riguardato il ripristino della muratura e sono state eseguite con fibre di carbonio.

Per quanto riguarda il Cimitero di Vecchiano, sono state effettuate opere di ricostruzione, restauro e manutenzione straordinaria dei loggiati di primo impianto danneggiati dall’evento atmosferico di vento forte dell’ottobre 2020. Sono inoltre state eseguite indagini tecniche strumentali su tutti i punti di appoggio delle travi lignee di sostegno della copertura, progettazione strutturale e architettonica degli interventi ed esecuzione stessa degli interventi. Il tutto per una spesa complessiva di 105mila euro.

Sono inoltre state messe a punto varie manutenzioni straordinarie nei cimiteri delle altre frazioni, per un valore di 5mila euro.

Siamo adesso al lavoro", proseguono il Sindaco Angori e l'Assessora Giannotti, "per la messa a punto di ulteriori interventi ai Cimiteri Comunali. A Migliarino eseguiremo la manutenzione straordinaria del pavimento dei loggiati e delle rampe a loggiato degli ossari per un valore complessivo di oltre 18, 5mila euro; a Nodica è prevista la sistemazione delle facciate ad alcuni loggiati per una spesa pari a oltre 15,5 mila euro; a Vecchiano saranno collocate delle reti antipiccione sui loggiati vecchi per un valore di 12mila euro; ad Avane sarà messa a punto la sistemazione di una porzione di pavimento di un loggiato per una spesa di 600 euro. Sono inoltre previste altre varie manutenzioni che riguarderanno tutti i Cimiteri Comunali, per un valore complessivo di almeno 5mila euro. La nostra Amministrazione Comunale dunque prosegue il suo impegno concreto per attuare un sempre maggiore decoro anche dei luoghi dove riposano i nostri cari che non ci sono più".

Fonte: Comune di Vecchiano - Ufficio Stampa