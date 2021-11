Mostra del Tartufo di San Miniato, l'evento si presenta in Regione

La donna sarà la protagonista della cinquantesima edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, che si svolgerà nei fine settimana da sabato 13 a domenica 28 novembre in uno dei borghi più belli d’Italia. Il tema è lo stesso scelto per lo scorso anno, che ha visto l’annullamento dell’iniziativa causa Covid.

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa si svolgerà domani, mercoledì 3 novembre alle 12,30 presso l’Auditorium di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze. Insieme al presidente dell’Assemblea toscana Antonio Mazzeo saranno presenti il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il presidente della Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e il direttore di Crédit Agricole Italia Massimo Cerbai.

Tra le novità di quest’anno ci sono sicuramente i sette spazi dove poter gustare il tartufo ma non solo, con eccellenze da tutt’Italia: Piazza Dante, Corso Garibaldi, Piazza del Popolo, Loggiati di San Domenico, Loggetta del Fondo, Piazza della Repubblica e Piazza Duomo.

In ognuno dei sei giorni chef stellati ospiteranno cooking show e per l’ingresso sarà obbligatorio esibire il green pass, così come per le conferenze. Tutte le ricette preparate interpreteranno il tartufo bianco di San Miniato e saranno servite accompagnate da un calice di vino dell’associazione Vignaioli Sanminiatesi.