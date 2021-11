Ddl Zan, in oltre 200 in piazza a Pisa contro la bocciatura della legge

Circa 200 persone in piazza XX settembre a Pisa per protestare contro la bocciatura in Senato del Ddl Zan. La manifestazione era stata lanciata da Sinistra per e altri movimenti studenteschi. In piazza bandiere arcobaleno, cartelli come "L'odio uccide e il Senato se la ride", e tanti interventi da parte dei presenti. Tra i manifestanti anche alcuni esponenti politici del Pd e di Prc.

La legge "avrebbe potuto rappresentare un primo timido passo nella direzione del superamento della violenza omolesbobitransfobica, patriarcale e abilista" spiega Alice Caliendo, rappresentante del sindacato studentesco nel senato accademico.

"Quanto accaduto - aggiunge Anna Fabbri di Sinistra Per - impedisce una riflessione critica sul fatto che siamo vittime di un ideale unico, in cui solo una persona etero, bianca e non disabile è da tutelare. Dobbiamo sradicare questa mentalità per poter costruire un futuro migliore per chiunque. Per questo dobbiamo mobilitarci ancora una volta, per urlare che nessun diritto può essere tolto o ridotto da chi vuole una società diseguale".