Gli Istituti Caselli, Marconi, Lorenzetti e Falcone si aggiudicano il Premio Bellezza 2021

Il giorno 30 ottobre alle ore 11,30 nella Sala Maccherini di Palazzo Berlinghieri del Comune di Siena in Piazza del Campo, ha avuto luogo la Premiazione del Concorso Bulli ed Eroi Luoghi dell’anima e luoghi geografici Disegna Fotografa Filma la bellezza della fragilità in due minuti, ideato e diretto da Paola Dei, giunto alla terza edizione.

Realizzato dall’Associazione Culturale Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive APS che diffonde la cultura e promuove il benessere psico-fisico attraverso le arti con il CESVot Centro Volontariato Toscano e Patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Siena, dal Comune di Siena, Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali, dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, dal Festival TSN, dall’Università del Disegno e Architettura.- Messico, dall’Associaizone ALI, dall’Associazione Le donne del vino, il Concorso ha evidenziato l’importanza dello stimolare la creatività nei giovani.

Nel rispetto della normative COVID-19, i ragazzi hanno partecipato in streaming con grande entusiasmo.

Gli studenti hanno realizzato dei magnifici lavori, pieni di inventiva, profondità, significato. Ognuno di loro è stato capace di trasmettere importanti messaggi di sensibilizzazione con l’uso della musica, dei colori, di slogan, di simboli.

Hanno affrontato temi scabrosi con la semplicità è la voglia di creare che contraddistingue. Con la loro partecipazione e la realizzazione di bellissimi lavori hanno contribuito, nel loro piccolo, ad assottigliare le barriere innalzate ed alimentate da pregiudizi, discriminazioni e odio.

Ad aggiudicarsi la coppa sono stati gli Istituti Caselli, Marconi, Lorenzetti e Falcone. Due scuole di Siena e due della Provincia con i docenti: Giacomo Vigni, Elena Secchi Tarugi. Elena Maggiulli, Paola Torrini.

I lavori sono stati scelti con attenzione e dovizia dalla giuria, composta da Bruno Torri (Presidente onorario del Sindacato Nazionale Critici) , Franco Mariotti (vice Presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici), Alma Daddario (drammaturga e autrice di testi teatrali) Leila Tavi (Università Roma3), Mariolina Gamba (Responsabile di Ragazzo Selvaggio), Paola Tassone (Ideatrice del Festival TSN), Massimo Nardin (docente di montaggio e cinema Uniroma3) Oriella Francini e il direttivo dell’Associazione ALI, Joel Ruiz Olivares (Architetto, Rettore Università del Disegno Gestalt Messico), Catello Masullo e Rossella Pozza (Direttori di Riviste Cinematografiche), Felix Ruiz de La Puerta (professore nella Scuola di Architettura di Madrid esperto di arte orientale). Sono stati inoltre selezionati ragazzi dal Veneto e dal Lazio che hanno avuto l’opportunità di valutare i lavori dei loro coetanei. In particolare gli architetti hanno scelto i lavori dove la bellezza si univa alla fragilità in un binomio che esaltava il senso del lavoro. Tutti i ragazzi sono stati bravissimi e ad ognuno di loro è stato consegnato un attestato di merito.

“In classe abbiamo parlato a lungo della fragilità che può essere trasformata in una grande forza, così i miei ragazzi hanno prodotto e realizzato foto, elaborati grafici e video sull’argomento dando il meglio di loro stessi”. Questo il commento della prof. Torrini.

Mentre Paola Dei ha ribadito che il lavoro è nato con il vero desiderio di diffondere la cultura della bellezza declinata in tutte le sue accezioni come Anima dei luoghi.

“Il Concorso non è partito con intenti commerciali o narcisistici, ma con la gioia di proporre ai giovani qualcosa che io stessa ho avuto la fortuna di espedire da bambina. Se si parla di anima, bisogna fare anima altrimenti il messaggio è contraddittorio. È importante trovare fondi per poter realizzare qualsiasi progetto, ma questo non é il punto di partenza”.

La cerimonia si è conclusa alle ore 12,45 con il lancio della quarta edizione nella quale il Tema della Bellezza verrà declinato in un’altra importante accezione.