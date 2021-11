Il sindaco incontra il campione mondiale di automodellismo alla pista dell’Acquacalda

Sabato scorso (30 ottobre) il sindaco Alessandro Tambellini ha incontrato il campione mondiale di automodellismo Dario Balestri alla pista in località Acquedotto.

Balestri, residente a Pisa, utilizza infatti da tempo l’impianto comunale di via della Macchia per provare i suoi modelli e le diverse varianti, proprio per la sua qualità. Il sindaco, accompagnato dall’ex assessore allo sport della giunta Favilla, Lido Moschini, si è intrattenuto insieme al campione che gli ha spiegato i ‘segreti’ di questa disciplina.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa