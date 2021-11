Investimenti in sanità, Giani incontra il sottosegretario alla salute Andrea Costa

E’ stato un colloquio cordiale e a tutto campo sul futuro della sanità pubblica quello che si è svolto oggi in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione, tra il presidente della Toscana, Eugenio Giani, e il sottosegretario alla salute Andrea Costa.

Giani ha insistito, in particolare, sulla necessità che venga trovata una rapida e condivisa soluzione al tema dei rimborsi alle Regioni per le spese sostenute nella gestione della pandemia. Cruciale, ha inoltre sottolineato il presidente toscano, che questa fase di ripartenza del paese venga accompagnata da forti investimenti in edilizia sanitaria. E un invito, infine, del presidente al sottosegretario Costa: rafforzare e valorizzare ancora di più l’Istituto farmaceutico militare di Firenze, autentica eccellenza nazionale.

Fonte: Regione Toscana