La prima tournee italiana firmata Dreamers: si parte da Empoli

La crisi pandemica ha colpito duramente molte attività. Uno dei settori più danneggiati è stato il mondo dello spettacolo: artisti, teatri e addetti ai lavori. Alcune realtà, anche storiche, non ce l'hanno fatta e sono state costrette a chiudere. Oggi la possibilità del green pass lascia intravedere un segnale di ripartenza!

A cogliere l’occasione è la produzione Dreamers, che apre la stagione invernale con un Tour mozzafiato di venti date. Ai blocchi di partenza c’è Empoli, prima città scelta per ospitare “Fire Illusion ”.

“Compito del mago è quello di creare l'illusione di un accadimento magico nella mente dello spettatore” ricorda l’illusionista Simone Avaltroni Montemaggiore, “Il fattore psicologico è dominante, bisogna studiarlo attentamente e trovare una crepa attraverso cui entrare, per far credere che il prestigio sia possibile…”.

In virtù di questo, forse, non è un caso che proprio la magia si sia assunta il compito di restituire fiducia, in un momento difficile. A farlo, la scelta del modo più spettacolare: Le grandi illusioni.

Effetti scenici, macchinari sorprendenti, giochi di fuoco, sparizioni e materializzazioni, sono solo alcune delle meraviglie a cui poter assistere durante lo show, con performance che, raramente, si ha la possibilità di vedere dal vivo in Italia.

L'illusionista Simone Avaltroni Montemaggiore, Alex Fire e il loro staff sapranno trasportare il pubblico in una dimensione magica e ricca di suspance. Siete pronti a scoprire la magia?

Location: Teatro il momento, via del giglio 59, Empoli

Giorno e Orario: Domenica 14 Novembre, ore 16:30

Prezzi: Adulti 12.00 euro; bambini 10.00 euro

Contatti: Dreamers, tel 339 6929205 ( simone )

Mail: justinaripa@libero.it

Sito: https://www.facebook.com/dreamers.travel.event.contents/?ref=page_internal

Fonte: Ufficio Stampa