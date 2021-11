Lite sfocia in accoltellamento a Carrara: denunciato per tentato omicidio

Una lite si è trasformata in tentato omicidio oggi a Carrara. Un uomo di 37 anni, originario del Marocco, è stato accoltellato da un suo connazionale di 31 anni.

Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe avvenuto in casa del 31enne, dove sarebbe iniziata la lite per questioni personali. La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma dai primi rilievi è emerso che il 31enne abbia colpito il 37enne vicino al polmone con un coltello. Dopo sarebbe fuggito verso Marina di Carrara, lasciando la vittima fuori casa, a terra sul marciapiede. È qui che l'uomo ferito è stato notato ed è partita la telefonata al commissariato di Carrara.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha iniziato gli accertamenti. Il 37enne, trasportato in pronto soccorso, non sarebbe in pericolo di vita ma resterà ricoverato in ospedale. Il fuggitivo è stato in seguito individuato a Marina di Carrara e denunciato dalla polizia per tentato omicidio.