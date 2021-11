Navacchio, sopralluogo al mercato del sindaco Betti e dell'assessore Del Giudice

“Un sopralluogo al mercato di Navacchio con il sindaco Michelangelo Betti e l’assessore Bice Del Giudice per fare il punto della situazione in vista dei rinnovi delle concessioni e andare avanti con il progetto di riqualificazione. Una giornata importante nell’interesse di tutti gli operatori del mercato e per la quale ringraziamo il sindaco e l’assessore che si dimostrano ancora una volta vicini alle esigenze degli operatori”. Questo il commento di Roberto Luppichini, presidente Anva Toscana Nord e titolare di un banco al mercato di Navacchio, al termine dell’incontro avuto con l’amministrazione comunale di Cascina. “Il prossimo appuntamento è quello del rinnovo per dodici anni delle concessioni degli ambulanti per il quale il Comune sta completando il percorso – dice ancora Luppichini -. A quel punto affronteremo il nodo della riqualificazione del mercato del lunedì a Navacchio puntando ad un progetto che sia un concreto miglioramento dell’attuale situazione per tutti gli operatori. Perché noi siamo innanzitutto ambulanti e quindi sappiamo cosa serve alla categoria, soprattutto in un mercato come quello di Navacchio che da anni sta affrontando evidenti difficoltà”. Con il sindaco Betti e l’assessore Del Giudice è stato affrontato anche la questione dei bagni pubblici. “Questione – conclude il presidente Anva Toscana Nord – che sembra ormai in fase di soluzione e per la quale ci siamo spesi in prima persona. Si tratta anche in questo caso di un passo importante per migliorare il mercato”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord