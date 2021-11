Picchiati in Polonia, uno dei ragazzi rischia di perdere un occhio

Rischia di perdere un occhio uno dei ragazzi sette che è stato picchiato violentemente da una gang fuori da una discoteca di Varsavia, in Polonia, la notte fra venerdì e sabato. Il giovane è in viaggio verso Firenze, dove sarà ricoverato presso l'ospedale di Careggi. I familiari,ieri lo hanno raggiunto in Polonia. Avrebbero immediatamente richiesto che fosse operato in Italia. Il sindaco di Scandicci Sandro Fallani ha attivato le autorità italiane, l'ambasciata italiana in Polonia e la Asl Toscana Centro per organizzare il rimpatrio con trasporto aereo.