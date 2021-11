Saverio Tommasi presenta il suo libro a Tavarnelle

Basta una parola per interrogarsi, credere e trasmettere fiducia, sentirsi consapevoli ed esprimere gentilezza, lottare contro l’inciviltà e l’indifferenza. Ne è convinto il giornalista e scrittore Saverio Tommasi che con la presentazione del suo ultimo lavoro “In fondo basta una parola”, edito da Feltrinelli, farà tappa a Tavarnelle Val di Pesa giovedì 4 novembre alle ore 21 al Circolo ricreativo Arci La Rampa nell’ambito di un ciclo di incontri promosso e organizzato dal Tavolo della Pace Barberino Tavarnelle in collaborazione con l’Arciconfraternita della Misericordia di Barberino Tavarnelle e Happy Days Onlus. Oltre a condividere la pubblicazione del volume, alla presenza dell’autore, l’evento offrirà l’occasione di consegnare all’associazione Sheep Italia Onlus, di cui Saverio Tommasi è presidente, gli indumenti di lana (coperte, guanti, cappelli, scaldacollo) realizzati per i senza dimora da un gruppo di cittadine e cittadini di Barberino Tavarnelle. Alla serata prenderanno parte Anna Brancaccio, presidente dell’associazione Happy days Onlus e l’assessore alle Politiche della Pace Marina Baretta. “Un ringraziamento particolare – dichiara l’assessore Marina Baretta - che valorizza il progetto di raccolta portato avanti nel nostro territorio da un gruppo molto partecipato. È un'occasione per parlare proprio della cura degli altri e di ciò che concretamente possiamo fare per condividere, usare il dialogo come strumento di interazione, capire noi stessi e il mondo che ci circonda”.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa