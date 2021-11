Si allontana da casa per festeggiare Halloween: 14enne ritrovato dalla Polfer

Il 30 ottobre gli agenti della Polfer di Firenze Campo di Marte hanno rintracciato un ragazzo che si era allontanato da casa per festeggiare Halloween. A seguito di segnalazione del padre che dichiarava che il proprio figlio di anni 14 si era allontanato, in treno, da Pontassieve (FI) per dirigersi a Firenze, i poliziotti si sono messi subito alla ricerca del ragazzo e grazie alla descrizione fornita lo hanno ritrovato nei pressi del sottopasso, riaffidandolo poi al genitore.

Questo il bilancio complessivo delle attività svolte dagli agenti dal 30 ottobre al 1 novembre: 5 indagati, 1.079 persone controllate, 5 sanzioni elevate, 108 pattuglie impegnate in stazione e a bordo treno e 2 minori rintracciati.

Nella mattinata del 31 ottobre, ad esempio, la Polfer di Firenze S.M.N. ha denunciato due giovani di 18 e 19 anni, già conosciuti alle forze dell’ordine poiché viaggiavano su un treno Alta Velocità sprovvisti di regolare titolo di viaggio e di green pass. I giovani, sprovvisti di documento d’identità, sono stati accompagnati in ufficio dove hanno dichiarato false generalità. I due sono stati sanzionati e denunciati.

Nella notte di Halloween, invece, la Polfer di Firenze S.M.N. è intervenuta al binario 10 poiché su un treno Alta Velocità era presente un giovane somalo di 16 anni, sprovvisto di documento d’identità, titolo di viaggio e Green Pass. Il giovane è stato fatto scendere e accompagnato presso gli uffici di Polizia per gli accertamenti che hanno confermato la sua minore età e una denuncia di allontanamento da una struttura per minori in provincia di Salerno. Il giovane straniero è stato affidato ad una struttura presente sul territorio fiorentino.