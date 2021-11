La famiglia di Lola è disperata. La cagnolina che avevano adottato si è smarrita a Pescia, per la precisione in via Scala Santa, il 21/10/21. Lola pesa 8kg, ha 3 anni ed é molto spaventata. Chiunque l'abbia vista e abbia informazioni utili può contattare Silvia al 342 8647822.