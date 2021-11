Strade intitolate a donne illustri, parte il sondaggio a San Casciano

Prende avvio il percorso partecipativo per l'individuazione di nomi di donne che hanno impresso un segno indelebile nel corso della storia cui intitolare spazi pubblici di 12 diverse località del Comune di San Casciano. Il progetto di toponomastica femminile “Via libera alle donne nelle fraziono”, promosso dalla giunta Ciappi e curato da Paola Malacarne, presidente della Commissione Pari Opportunità di San Casciano, chiama i cittadini, residenti nelle frazioni, a votare ed esprimere le proprie preferenze attingendo alla rosa di nomi che mette in campo 33 donne, tra letterate, scienziate, sportive, giornaliste, impegnate in politica, nel mondo dell’educazione e nella vita civile, selezionate dalla Commissione che ha studiato e approfondito i percorsi biografici di ciascuna in collaborazione con gli stessi abitanti.

“Il sondaggio attivato dal Comune – fa sapere il sindaco Roberto Ciappi - è disponibile in due modalità, on line e cartaceo attraverso le schede di votazione che i cittadini troveranno nei punti di raccolta individuati, Circoli e centri di aggregazione, che collaborano alla realizzazione del progetto. Sul sito web del Comune (https://www.sancascianovp.net/eventi-notizie/via-libera-alle-donne-nelle-frazioni) è stata aperta una pagina dedicata i cui contenuti illustrano nomi e biografie dei personaggi. Per prendere parte alle votazioni digitali il link è il seguente: https://forms.gle/Z4sEkpwwJqeZ7B2A7. Si possono esprimere al massimo 3 preferenze.

In alternativa in ogni frazione si potrà votare in un intervallo di tempo di due settimane compilando le apposite schede cartacee disponibili nelle postazioni dei Circoli oppure contattare il numero 055 8256235. Il sondaggio si è aperto a Sant’Andrea in Percussina e Spedaletto e andrà avanti fino al 14 novembre. La consultazione pubblica proseguirà successivamente in tutte le frazioni, a Montefiridolfi (15-28 novembre 2021), Santa Cristina in Salivolpe e San Pancrazio (29 novembre-12 dicembre 2021), Calzaiolo e Bargino (13-26 dicembre 2021), Chiesanuova (27 dicembre 2021-9 gennaio 2022), Talente e Cerbaia (10-23 gennaio 2022), La Romola (24 gennaio-6 febbraio 2022), Mercatale (7-20 febbraio 2022).

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - ufficio stampa