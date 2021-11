Usca, Sostegni (Pd): "Esperienza utilissima, sia confermata"

«Voglio condividere il senso della preoccupazione che da parte di parlamentari del Pd e di amministratori regionali circa la possibilità che l’esperienza delle Usca, le unità speciali di continuità assistenziale, termini il 31 dicembre. Credo anch’io che le Usca si siano non solo rivelate utilissime per garantire assistenza e vicinanza alle persone costrette al proprio domicilio, ma hanno anche colmato una carenza nel sistema sanitario nazionale. Per queste ragioni è più che auspicabile che le Usca vengano rinnovate e ne sia garantita la continuità di intervento. In tal senso, mi farò promotore, insieme ai colleghi del gruppo PD, di un atto da presentare a breve in Consiglio regionale, affinché giunga al presidente Draghi e al ministro Speranza un appello anche dalla Toscana a proseguire un’esperienza fondamentale nella battaglia per fronteggiare il virus».

Così Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Sanità, sull’ipotesi di terminare l’esperienza delle Usca a fine anno.

Fonte: Ufficio Stampa e comunicazione Gruppo PD