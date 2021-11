Alia, sciopero nazionale del comparto igiene ambientale

Alia Servizi Ambientali SpA informa gli utenti che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 6, della Legge n. 146 del 1990, le Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria - FP Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel - hanno indetto per lunedì 8 novembre 2021 uno sciopero generale nazionale di tutte le imprese pubbliche e private del comparto igiene ambientale in conseguenza dell’interruzione delle trattative per il rinnovo del CCNL Utilitalia e FISE/Assoambiente.

Lo sciopero nazionale è proclamato per l’intera giornata di lunedì 8 novembre e riguarderà tutti i turni di lavoro diurno e notturno, pertanto potranno verificarsi forti ritardi nell’effettuazione dei servizi di raccolta rifiuti (soprattutto porta a porta ma anche con contenitori stradali), di lavaggio e spazzamento strade, con possibili chiusure parziali o totali degli Ecocentri, degli sportelli Tari, degli Infopoint, oltre a possibili assenze degli Ecofurgoni (laddove previsti).

Su tutto il territorio dei 58 comuni serviti (Abetone Cutigliano, Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Buggiano, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Capraia e Limite, Carmignano, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Chiesina Uzzanese, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lamporecchio, Larciano, Lastra a Signa, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montaione, Montale, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Montespertoli, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Poggio a Caiano, Ponte Buggianese, Prato, Quarrata, Rignano Sull’Arno, Sambuca Pistoiese, San Casciano Val di Pesa, San Marcello Piteglio, Scandicci, Scarperia e San Piero, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Uzzano, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio, Vinci), ai sensi dell’accordo nazionale di regolamentazione stipulato in data 1° marzo 2001, le prestazioni indispensabili che Alia garantirà nel corso dello sciopero sono le seguenti:

· Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi;

· Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani pertinenti a:

§ utenze scolastiche;

§ mense pubbliche e private di enti assistenziali;

§ ospedali – case di cura – comunità terapeutiche;

§ ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi;

§ stazioni ferroviarie e aeroportuali;

§ caserme;

§ carceri.

· Pulizia (spazzamento, raccolta rifiuti e lavaggio) di:

§ mercati;

§ aree di sosta attrezzate;

· Aree di interesse turistico e museale;

· Raccolta delle siringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza da parte dell’Autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza;

· Presidio di pronto intervento;

· Servizio di centralino.

A partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero Alia attiverà le eventuali misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.