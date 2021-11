Contagi 3 novembre, 100 in più rispetto a ieri

I nuovi casi registrati in Toscana sono 290 su 92 comuni su 37.543 test di cui 8.740 tamponi molecolari e 28.803 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,77% (3,0% sulle prime diagnosi). Si noti l'aumento dei casi rispetto a ieri, giornata che riportava i contagi per i dati del giorno festivo, e l'impennata di test rapidi, probabilmente per il rientro a lavoro per chi non è vaccinato.

I vaccini in più sono 11mila circa, raggiungendo quota 5.92 milioni.

I dati sono stati resi noti dal presidente Eugenio Giani nel bollettino quotidiano.

