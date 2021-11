Giornata dell’Unità Nazionale, festeggiamenti a Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte celebra domenica 7 novembre il ricordo della conclusione di quella che in seguito verrà definita la “Grande Guerra”, con le truppe italiane che, dopo quasi tre anni e mezzo di combattimenti, entrarono vittoriose a Trento e Trieste.

Non si tratta solamente di ricordare le vittime e le conseguenze di una guerra spaventosa, ma di porre nel dovuto rilievo l'importanza della pace per l'Europa e per il mondo, specialmente in un momento storico delicato come quello odierno, contraddistinto da una pandemia che ci auguriamo tutti possa essere debellata definitivamente.

Le celebrazioni inizieranno con la Santa Messa delle ore 11 presieduta dal Can. Don Bruno Meini, Proposto della Chiesa Collegiata di San Giovanni Evangelista, a cui presenzieranno le Autorità. A seguire, alle ore 12.15 ritrovo direttamente presso il Parco della Rimembranza dove, alla presenza della Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Santa Maria a Monte, verrà deposta una corona di alloro in onore dei caduti.

Seguirà un breve intervento del Sindaco Ilaria Parrella, al termine del quale alcuni ragazzi delle Classi Terze dell’Istituto Comprensivo “Carducci”, coordinati dalla Prof.ssa Baroni e dalla Prof.ssa Comastri, rifletteranno sull’importanza della memoria da tramandare alle nuove generazioni.

In caso di pioggia, l’apposizione della corona, il momento di ricordo e di riflessione si svolgerà nell’atrio del Palazzo Comunale.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte