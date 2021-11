Italy & Child Odv dona ecografo al Santa Chiara

L'associazione Italy & Child Odv, "Associazione per la la promozione e la salute del bambino e dell'adolescente", il giorno 8 novembre alle ore 11:45 presso l'edificio 15 dell' Ospedale Santa Chiara di Pisa, donerà un ecografo portatile di ultima generazione per la il miglioramento e la rapida diagnosi, soprattutto rivolta ai pazienti più deboli.

Tale intervento viole porre l'accento sulla grande attenzione che l'associazione, insieme l'azienda ospedaliera Universitaria Pisana pongono alla crescita e al benessere dei più piccoli.

Saranno presenti l'illustre Presidente del Consiglio Regionale Toscano Ing. Antonio Mazzeo, il Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Dott.ssa Grazia Lucchini,

il Professor Claudio Spinelli ( Primario Chirurgia pediatrica ),

Il Dott. Marco Ghionzoli ( Chirurgo Pediatra) , la Dott.ssa Alessia Bertocchini ( Chirurgo Pediatrico )

L'Avv. Zippel Maria Chiara ( Presidente di Italy&child odv) e

Il Dott. Giuseppe Ilacqua ( segretario Dell associazione Italy & Child odv e referente della PI.ESSE.I GROUP SRL, che ha contribuito all acquisto dell apparecchiatura)

Fonte: Ufficio Stampa