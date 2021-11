Santa Croce cambia luce: nuova illuminazione con un occhio all'ambiente

Una nuova luce per tutto il comune di Santa Croce sull'Arno. Saranno riqualificati 2.900 corpi illuminanti con tecnologia a LED, garantendo un risparmio energetico del 75% ovvero di 1.4 milioni di Kwh all'anno, in pratica il consumo di 540 appartamenti. Saranno installati circa 30 nuovi corpi illuminanti, altri 160 pali e 36 quadri Saranno sostituiti o rifatti, nasceranno 75 sistemi di telecontrollo per gestire la luce.

I lavori partiranno nel 2022 e potrebbero essere conclusi a fine anno; sono affidati a Hera Luce, tramite la convenzione disposta da Consip Servizio Luce 4. La durata del contratto col Comune del Cuoio è stabilita in 9 anni: comprende non solo i lavori di efficientamento della rete pubblica, ma anche la presa in carico da parte del gestore dei contratti di fornitura di energia elettrica, nelle quantità e con le caratteristiche stabilite dalla gara Consip.

"Dai numeri si capisce la portata di un progetto importante. Sono contenta di annunciare la partenza del progetto. Sappiamo bene che ci sono state segnalazioni in passato. Questo progetto ci fa risparmiare ma va incontro all'inquinamento luminoso" ha detto Giulia Deidda, sindaca di Santa Croce.

Il suo vice Marco Baldacci ha aggiunto: "L'inizio della gara Consip è del 2016, abbiamo atteso ma volevamo fermamente seguire questa strada. Ne è valsa la pena perché siamo certi dell'inizio e della fine dei lavori, senza ricorsi o lungaggini burocratiche. È un punto fondamentale per la riduzione delle emissioni di Co2".

Anna Montanari, responsabile del servizio Consip per Hera Luce, ha spiegato: "La progettazione rientra nel Green New Deal. C'è attenzione verso le generazioni future, d'altronde siamo nel periodo del G20. Questo intervento permette un miglioramento dell'illuminazione sia in termini di comfort visivo sia di uniformità. Ci saranno più sicurezza e meno inquinamento luminoso".

Gianmarco Lotti