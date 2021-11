Doping, mercato nero di testosterone e anabolizzanti: denunciati in due

Denunciati un 28enne olandese per ricettazine di farmaci e un 45enne italiano di Montecatini per favoreggiamento dai carabinieri di Larciano. Il giovane straniero è stato perquisito perché veniva in contatto continuamente con l'italiano, che si trovava agli arresti domiciliari. Il primo aveva con sé diverse confezioni di testosterone e anabolizzanti senza prescrizione e senza marchio del Servizio Sanitazio Nazionale, oltre a 3.500 euro in contanti. L'italiano aveva con sé invece 10mila euro in un pacchetto di cellophane. I militari suppongono che i medicinali possano far parte di un mercato nero illegale per uso sportivo.