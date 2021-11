Piano strutturale di Montespertoli, incontri per presentarlo alla città

Il Consiglio Comunale di giovedì 28 Ottobre 2021 ha dato via libera all’adozione del nuovo Piano Strutturale di Montespertoli.

Il Piano Strutturale delinea il disegno delle sviluppo del territorio stabilendo norme chiare per le diverse zone e normando territorio urbanizzato, borghi rurali, nuclei storici e tutte le aree rurali a forte vocazione agricola e naturalistica.

Il piano redatto dal Comune di Montespertoli si pone l’obiettivo di qualificare gli interventi edilizi riducendo al minimo il consumo di suolo e di incentivare il recupero del patrimonio esistente attraverso le nuove tecnologie.

“Si può parlare di un piano di sviluppo green che mira a migliorare l’impatto ambientale dei nuovi interventi e a bilanciare le necessità di sviluppo con quelle di contrasto ai cambiamenti climatici e tutela del patrimonio paeseggistico e agricolo introducendo anche temi legati alla biodiversità e alla frubilità pubblica di tutto il territorio. Mi aspetto anche tanti contributi da cittadini e imprese per migliorare il lavoro che fino ad ora abbiamo fatto”, dichiara il sindaco Alessio Mugnaini.

Questo piano strutturale ha inserito come strategie fondanti quella del riuso e valorizzazione del patrimonio esistente, soprattutto in ambito rurale, e quella dello sviluppo dei poli artigianali esistenti e delle strutture turistiche ricettive.

“Grazie alla qualità e al grado di approfondimento del quadro conoscitivo sono state definite le diverse zone del territorio e sono stati inseriti specifici meccanismi di sviluppo e di tutela. Allo stesso tempo è stato prezioso il lavoro di aggiornamento della pericolosità geologica, idraulica e sismica che poi va a comporre il quadro di riferimento per tutti gli interventi da fare: in questo modo possiamo guidare lo sviluppo con strumenti aggiornati e tutelare cittadini e ambiente in modo preciso e certo”, conclude il sindaco.

Dopo la pubblicazione sul BURT della Regione Toscana si aprirà il periodo di 60 giorni dove chiunque potrà fare osservazioni al piano stesso, ogni osservazione sarà poi oggetto di una valutazione tecnica e poi sarà discussa dalla competente commissione consiliare prima di essere eventualmente accolta dal Consiglio Comunale in fase di approvazione definitiva.

L’amministrazione comunale ha quindi organizzato i primi due incontri per presentare il piano strutturale e per spiegare come poter fare osservazioni, contestualmente verrà presentato anche l’avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano Operativo che andrà a sostituire l’attuale Regolamento Urbanistico in scadenza a fine anno.

Gli incontri si svolgeranno mercoledì 10 novembre 2021 presso l’Auditorium del Centro Culturale "Le Corti", alle ore 18.00 per i tecnici operanti sul territorio e alle 21.30 per i cittadini.

Per partecipare agli incontri è necessario essere in possesso del green-pass.

Tutta la documentazione relativa al nuovo Piano Strutturale è a disposizione al seguente link: https://bit.ly/AdozionePS

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa